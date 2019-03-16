Єлизавета Глінська: біографія, досягнення і всі новини про суддю
Ліза Глінська вже відома як учасниця, переможниця і суддя «МастерШеф. Професіонали», а також як кулінарний експерт на телеканалі СТБ. Але нам є що ще розповісти про талановитого кондитера. Біографію Єлизавети Глінської читайте в матеріалі.
Повне ім’я: Єлизавета Глінська
Дата народження: 29 вересня 1983 р.
Місце народження: Запоріжжя
Діяльність: кондитер, засновник і викладач кондитерської школи «GL», автор і видавець двох книг, кулінарний експерт українських телешоу
Сімейний стан: незаміжня
Місце проживання: Київ
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Дитинство і юність
Єлизавета Глінська народилася у Запоріжжі. Коли їй було 12 років, сім’я переїхала в Алупку. У 2000 році вступила до педагогічного університету, де вивчала вокал. Закінчивши навчання, Ліза три роки викладала в музичній школі. У 2007 році переїхала до столиці, де почала вивчати грим і здобула освіту художника-гримера.
Кар’єра і досягнення
У 2012 році Ліза Глінська стала переможницею кулінарного шоу «МастерШеф»-2. Після проекту вона вирушила в академію «Le Cordon Bleu» в Парижі.
Зараз Ліза — засновниця і викладач кондитерської школи «GL», автор і видавець двох книг, кулінарний експерт українських телешоу. Також вона проводить багато майстер-класів і ділиться в інтернеті авторськими рецептами.
Ліза є лауреатом чемпіонату світу з кондитерського мистецтва Mondial des arts sucres 2016 у Парижі.