Олексій Яровенко розповів про схожість зі своїм персонажем в серіалі «Кріпосна»

Талановитий актор Олексій Яровенко в серіалі «Кріпосна» перевтілився у дворянина Олексія Косача. Про шляхетність його героя можна говорити дуже довго. Але чи є схожість Олексія з його персонажем у масштабній мелодрамі? Дізнайтеся в матеріалі!

Більше на тему: Олексій Яровенко: біографія, творчість та особисте життя актора

«Кріпосна» — історія про героїзм, свободу і боротьбу за кохання всього життя. Одну з головних ролей у костюмованій мелодрамі зіграв Олексій Яровенко, якого ми побачили в образі джентльмена Олексія Косача. Актор з легкістю перевтілився у дворянина 19 століття. Виявляється, у артиста та його персонажа не лише імена однакові, а є і схожість в характері.

«Ми з Олексієм багато в чому схожі. У нас загострене почуття справедливості. Я вважаю себе та свого героя вихованими людьми, у яких є моральні цінності. Ми намагаємося відповідати високим нормам, жити за законами й боротися за справедливість. Чи рубає з плеча Косач? Так! І ось тут наші з ним погляди розходяться. Я більш розсудлива людина, завжди думаю перед тим, як прийняти важливе рішення», — відверто розповів актор.

Олексій Косач у серіалі «Кріпосна» — справжній приклад авантюриста та фатального хлопця, який готовий відмовитися від усього заради своєї честі й кохання. Косач — максималіст, а ось Яровенко вважає себе більш стриманим:

«Напевно, я не такий максималіст, як він. Але мені дуже симпатизує те, які вчинки здійснює мій герой заради своєї мрії. Як він змінює життя інших людей, як бореться за добро в жорстокому світі. Мабуть, це у нас спільне. Ми можемо ризикнути всім заради досягнення мети. Мені дуже подобається, що Косач вірить у свою мрію, незважаючи на життєві перепони. Я вважаю, якщо щиро вірити — неможливе вдасться. Всі обставини зійдуться, навіть якщо тобі здається, що це неможливо. Потрібно завжди боротися, якщо знаєш, що ти один і весь світ налаштований проти тебе. Віра допоможе кожному здійснити заповітну мрію».

Більше на тему: «Кріпосна»: головні актори серіалу

Ризик, авантюра та пригоди завжди супроводжують молодого хлопця в костюмованій мелодрамі. Олексій Косач приймає рішення моментально, навіть якщо вони можуть нашкодити його життю. Виходячи на стежку боротьби за власне кохання, Льоша не думає про наслідки. Безумство хоробрих — ось мудрість його життя.

«Мій герой завжди імпульсивно приймає рішення. Він готовий піти туди, звідки не повертаються. Хоча саме Олексію доля подає знаки, які повинні його звернути з помилкового шляху. Йому постійно хочеться сказати: «Куди ж ти йдеш?» Але Льошу не переконати, у нього завжди є своє ідеальне уявлення про те, як все повинно бути у світі. Саме це його штовхає вперед», — резюмує Олексій Яровенко.

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ