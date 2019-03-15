Анна Сагайдачна в серіалі «Кріпосна» перевтілилася в ніжну і добру панночку Наталі Дорошенко. Актрису глядачі відразу полюбили та почали цікавитися її життям. Дівчина вже поділилася з нами, як вона проходила кастинг і вживалася у свою роль. Також Анна Сагайдачна розповіла в інтерв’ю про кохання, дружбу та атмосферу на майданчику костюмованої мелодрами «Кріпосна». Подробиці — в матеріалі!

Про кохання в житті та на екрані

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Щирість для мене завжди на першому місці. Коли я тільки починала акторську кар’єру і багато чого не вміла, всі дивилися на мою чесність та працьовитість. Вважаю, що все потрібно робити з відкритою душею, серцем та добрим посилом. Моя професія — велика любов, яка вимагає зусиль і роботи над собою.

І в житті так само. З коханим чоловіком, друзями й близькими я завжди щира у своїх вчинках. Адже як тільки починаєш хитрувати, приховувати правду — все зникає. І якщо немає щирості — любов перестає існувати.

Про дружбу в кіно

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З Олесею Жураковською ми дружимо вже давно. А «Кріпосна» — наш третій спільний проект. Звичайно, на знімальному майданчику комусь більше відкрилася твоя душа. Одні люди більше імпонують як особистості. Але тут всі роблять свою роботу, яка зміцнює взаємини. Ми стаємо рідними за короткий проміжок часу.

Про атмосферу на знімальному майданчику «Кріпосної»

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Не буду лестити і говорити, що все було казково і чудово. Ні. «Кріпосна» — великий і водночас важкий проект. У кожного актора складна роль, над якою ми працювали день і ніч. Звичайно, ми всі люди. Було і таке, що сварилися, мирилися, плакали та сміялися разом. Минулий рік був наповнений неймовірними емоціями. Вдячна колегам, знімальній групі за розуміння, терпіння й бажання творити неймовірні речі в сучасному кіновиробництві. Були такі дні, коли просила зі мною не розмовляти і не чіпати мене. Граючи сцену з негативним посилом, в мені вирувала погана енергія. Моє життя було дуже тісно пов’язане з моїм персонажем протягом усього проекту. І навіть коли робочий день закінчувався, Наталі не залишала мене.

Про особистість Наталі Дорошенко в серіалі «Кріпосна»

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Вважаю, що більшість глядачів прийняли мою героїню за ту, яка відчайдушно кохає і готова на все заради кохання. Можливо, хтось побачить у ній жінку, яка занадто поступлива і сама стає жертвою власних почуттів… Але як би там не було, це історія кохання. Кохання, яке все поглинає і все прощає. Особисто я рада, що ми перенеслися в 19 століття. Тоді були інші цінності, поняття та правила. Мені дуже цікаво, що всі побачать у моєму персонажі — кохання чи жертовність?

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