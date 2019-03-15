Вже сьогодні ми побачимо перший випуск «Небачене Євробачення»-2019. Чому слідом за переможницею MARUV від участі в міжнародному конкурсі відмовилися фіналісти, які зайняли друге і третє місця – Freedom Jazz і KAZKA? Більше про найскандальніший український Нацвідбір дивіться 15.03.2019 о 22:50 на каналі СТБ в 1 випуску проекту «Небачене Євробачення»-2019.

Більше на тему: Розширений коментар телеканалу СТБ стосовно ситуації навколо фіналу Національного відбору на Євробачення-2019

Video: «Небачене Євробачення»-2019: що чекає глядачів у 1 випуску від 15.03.2019 (Анонс) Небачене Євробачення 2019 Україна - перший випуск ми побачимо вже 15 березня 2019 року. Чому фіналісти відмовилися від участі в Євробаченні 2019? Кому вигідно, щоб Україна не брала участь в пісенному конкурсі? Дізнайтеся у випуску Небачене Євробачення 2019 на СТБ

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