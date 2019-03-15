Дивіться фільм «Домашній арешт» виробництва Comedy Club вже 15 березня о 13:11 на СТБ. Про що картина і хто зіграв в ній головну роль – дізнайтеся в матеріалі.

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Дивіться комедію «Домашній арешт» вже 15 березня о 13:11 на телеканалі СТБ. Режисером фільму став Петро Буслов, а головні ролі зіграли Павло Дерев’янко, Олександр Робак, Анна Уколова і Марина Александрова. Фільм «Домашній арешт» підійде для перегляду з друзями або всією сім’єю з дітьми, і не забудьте запастися попкорном!

Про що фільм «Домашній арешт»

Головний герой Аркадій Анікєєв, якого грає Павло Дерев’янко, є мером маленького містечка, при цьому не відмовляє собі в можливості взяти хабар і щось поцупити. Крім цього, він любить всіма керувати, наприклад, переляканим заступником, нарочито красивою дружиною, і молодою коханкою. Але раптом все життя йде коту під хвіст: Анікєєва підставляють, ловлять на жирному хабарі і відправляють під домашній арешт.

Виявляється, що все організував заступник Павло, який втомився постійно підкорятися тирану і хоче зайняти його місце. Для того, щоб все вийшло, потрібно дати хабар Москві, але всі гроші вдома у Анікєєва. Це зовсім не важко, так як Павло давно спить з дружиною Аркадія, ось тільки грошей в будинку той не знаходить…

Анікєєв тим часом повинен знаходитися під домашнім арештом в маленькій комуналці, де колись проходило його дитинство. Піклуючись про репутацію, він свого часу не став виписуватися зі скромного житла, вважаючи, що така деталь його біографії додасть пару очок іміджу. Замість цього тепер йому доводиться ділити житло з недругом дитинства Іваном Самсонова. Іван вирішує помститися Аркадію за все заподієне йому раніше і допомогти Павлу в пошуку тих самих грошей.

Як закінчиться ця епопея дізнайтеся 15 березня о 13:11 на телеканалі СТБ.

Video: Комедійний фільм «Домашній арешт» буде показаний на СТБ