Переводити годинник на літній час у 2019 році потрібно останньої неділі березня. Актриса масштабного серіалу «Кріпосна» Інна Рощина розповіла, як на неї впливає перехід на літній час. Якого числа слід перевести стрілки годинника вперед та як уникнути стресу, дізнайтеся у нашому матеріалі.

Скоро відбудеться перехід на літній час. Перевести стрілки на одну годину вперед в Україні потрібно останньої неділі березня. І це означає, що спатимемо ми на годину менше. Отже, у 2019 році не забудьте перейти на літній час в ніч з 30 на 31 березня о 3 годині ранку.

Відомо, що різка зміна розпорядку дня погано впливає на організм людини. Тому в перші дні після переведення стрілок годинника ви можете відчути втому, підвищення тиску та головний біль. Варто звернути увагу на своє здоров’я тим, хто має захворювання серця.

При переході на літній час у 2019 році також можливе зниження імунітету та порушення сну. У такі дні вчені рекомендують більше відпочивати, щоб ваш фізичний та психологічний стан повністю адаптувався до різких змін.

Дотримуючись порад нижче, дискомфорт від переведення годинника на літній час у 2019 році буде мінімальним:

Лягайте спати на 15 хвилин раніше, ніж зазвичай. Перед сном обов’язково провітрюйте кімнату. Приймате контрастний душ. Слідкуйте за своїм харчуванням: вживайте тільки здорову та поживну їжу. Вечеряйте легкими продуктами. Їжте не пізніше ніж за дві години перед сном. Постарайтеся зменшити стрес та уникайте навантажень. Частіше гуляйте на свіжому повітрі у компанії людей, які піднімуть вам настрій.

Інна Рощина, зірка костюмованої мелодрами «Кріпосна», розповіла, як на неї впливає переведення годинника на літній час. Також молода актриса поділилася рецептом від втоми:

«За професією я — актриса, тому веду дуже активний спосіб життя. Ввечері у мене вистави, а зранку — довга дорога до знімального майданчика та виснажливі зйомки. Все це вимагає вміння швидко мобілізовувати внутрішні ресурси. Через специфіку творчої роботи у мене часто змінюється графік. Тому я легко переношу переведення годинника в Україні. А тим, хто страждає від переходу на літній час, раджу активно займатися спортом».

Не забудьте перейти на літній час та прислухайтеся до наших порад!

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