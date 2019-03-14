Тест: Наскільки добре ви знаєте 23 та 24 серії мелодрами «Кріпосна»?
14.03.2019
Гостросюжетна костюмована мелодрама «Кріпосна» не перестає інтригувати глядачів. Катерину Вербицьку продали на аукціоні багатій купчисі Шефер. Невже бідна кріпосна — просто майно без прав на бажання, мрії та кохання? Редакція STB.UA пропонує дізнатися, наскільки добре ви пам’ятаєте сюжет 23 та 24 серій масштабної картини.
За допомогою цікавого тесту дізнайтеся, як добре ви знаєте сюжет улюбленого серіалу «Кріпосна». Проходьте тест, робіть скріншот свого результату та прикріплюйте його під постом у Facebook.
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