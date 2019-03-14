15 березня о 15:21 на СТБ ви зможете подивитися старий, добрий і багатьма улюблений фільм «Ласкаво просимо або стороннім вхід заборонено». Картина вийшла в світ у далекому 1964 але тим цікавіше її дивитися разом зі своїми батьками, бабусями і дідусями, що ми і радимо вам зробити. Про що фільм – читайте в матеріалі.

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Уже 15 березня о 15:21 дивіться фільм 1964 року випуску виробництва «Мосфільм», який так люблять наші бабусі і дідусі. У фільмі знялися популярні на той момент актори Євген Євстигнєєв, Аріна Алейникова, Ілля Рутберг, Лідія Смирнова, Олексій Смирнов, Віктор Косих, Юрій Бондаренко. Дивіться цей фільм всією сім’єю, щоб поринути в атмосферу 20 століття.

Про що фільм «Ласкаво просимо, або Стороннім вхід заборонено»

Події фільму відбуваються в піонерському таборі. Все починається з того, що піонер Костя Іночкін самовільно переплив річку і потрапив на заборонену для входу територію. За порушення правил був вигнаний з табору начальником Диніним.

Але Костя дуже переживав, що ж скаже бабуся з цього приводу, тому з табору нікуди не пішов. Він всього лише «перейшов в нелегальне становище» і переховувався під сценою-трибуною. А добрі піонери таємно допомагали йому і всіляко сприяли тому, щоб бабуся Кості ні про що не дізналася.

На які хитрощі підуть діти заради друга дивіться вже 15 березня о 15:21 на телеканалі СТБ.

Video: СТБ покаже фільм «Ласкаво просимо, або Стороннім вхід заборонено» Ласкаво просимо, або Стороннім вхід заборонено дивіться на СТБ вже 15 березня. Про що фільм Ласкаво просимо, або Стороннім вхід заборонено читайте в матеріалі

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