СТБ покаже фільм «Ласкаво просимо, або Стороннім вхід заборонено»
15 березня о 15:21 на СТБ ви зможете подивитися старий, добрий і багатьма улюблений фільм «Ласкаво просимо або стороннім вхід заборонено». Картина вийшла в світ у далекому 1964 але тим цікавіше її дивитися разом зі своїми батьками, бабусями і дідусями, що ми і радимо вам зробити. Про що фільм – читайте в матеріалі.
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Уже 15 березня о 15:21 дивіться фільм 1964 року випуску виробництва «Мосфільм», який так люблять наші бабусі і дідусі. У фільмі знялися популярні на той момент актори Євген Євстигнєєв, Аріна Алейникова, Ілля Рутберг, Лідія Смирнова, Олексій Смирнов, Віктор Косих, Юрій Бондаренко. Дивіться цей фільм всією сім’єю, щоб поринути в атмосферу 20 століття.
Про що фільм «Ласкаво просимо, або Стороннім вхід заборонено»
Події фільму відбуваються в піонерському таборі. Все починається з того, що піонер Костя Іночкін самовільно переплив річку і потрапив на заборонену для входу територію. За порушення правил був вигнаний з табору начальником Диніним.
Але Костя дуже переживав, що ж скаже бабуся з цього приводу, тому з табору нікуди не пішов. Він всього лише «перейшов в нелегальне становище» і переховувався під сценою-трибуною. А добрі піонери таємно допомагали йому і всіляко сприяли тому, щоб бабуся Кості ні про що не дізналася.
На які хитрощі підуть діти заради друга дивіться вже 15 березня о 15:21 на телеканалі СТБ.