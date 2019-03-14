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«Кріпосна»: чи вдасться кріпосній Катерині втекти від Лідії Шефер? (Голосування)

14.03.2019

Серіал «Кріпосна» — це історія боротьби за свободу у 19 столітті. Невільницю Катерину Вербицьку купує жорстока Лідія Шефер. Панянка знущається над кріпосною, адже саме її вважає винною у смерті свого коханого. Чи вдасться кріпосній врятуватися? Голосуйте нижче!

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