«Кріпосна»: фотодобірка 24 серії

Кріпосну Катерину Вербицьку виставили на аукціон. Дівчина відчула себе забавкою панна, яку можна обміняти або програти в карти. Хто ж стане новим хазяїном Кітті? Дивіться фотодобірку 24 серії та дізнайтеся сюжет костюмованої мелодрами «Кріпосна» просто зараз.

Важко переживає смерть Олексія не тільки Катерина. Носить по ньому траур купчиха Лідія Шефер. Вона була впевнена, що дворянин призначений їй долею. І щойно коханий помер, Лідія стала одержимою однією думкою — помститися кріпосній.

Григорій ледь не зійшов з розуму, коли дізнався, що кріпосну продають. Червінському не вдалося вмовити батька змінити своє рішення. Петро був як ніколи суворий: він запропонував Григорію взяти участь у торгах.

Наївна Катя хотіла викупити себе самостійно, продавши рояль, який їй дістався у спадок від хрещеної матері. Але кріпосна забулася, якому жорстокому поміщику вона належить…

Наталі не подобається, що її чоловік пристрастився до опіуму. Панночка розуміє, що у Григорія страшенно болить нога. Червінський не погоджується йти до лікаря, тому дружина бере справу в свої руки. Вона купує йому новий винахід лікарів — морфій.

У селі теж не все так спокійно. Кріпосна Галя, дізнавшись про свою вагітність від Якова, вирішує накласти на себе руки. Чи врятували її від самогубства?

Ось і настав довгоочікуваний день. Фінальний торг за Катю ведуть Григорій і … Лідія Шефер. Молодому пану не вистачає коштів перебити ставку купчихи. Кріпосна стає новою іграшкою Шефер.

Тепер життя Кітті перетворюється на пекло. Лідія не збирається швидко позбутися своєї жертви. Вона мучитиме кріпосну день за днем, мить за миттю…

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