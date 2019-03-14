«Кріпосна»: фотодобірка 23 серії

У серіалі «Кріпосна» життя головної героїні Катерини перетворюється на пекло. Сирота втратила свою заступницю, а згодом помер її коханий. Що ж чекає бідну Катерину? Дивіться фотодобірку 23 серії та дізнайтеся сюжет костюмованої мелодрами «Кріпосна».

У будинку Червінських зняли траур, хоч і пройшло тільки два місяці з дня смерті Анни Львівни. Лиш кріпосна не може опам’ятатися після втрати хрещеної матері та коханого Олексія.

Після повернення з Парижу Григорій виявляє, що батько поселив у родинному маєтку свою коханку. Лариса досі звинувачує себе в смерті Анни, тому не може знайти собі місця в оселі Червінських.

Родина Червінських зібралась на оголошення заповіту Анни Львівни. Григорій залишився вже практично без грошей. Панич сподівається, що мати залишила йому чималу спадщину. Тож що ж йому дісталось?

Петро бачить, як жорстоко син поводиться з Ларисою. Також чоловік помітив, що Григорій в черговий раз домагається Катерину. Червінський старший жадає помсти, тому вирішує продати кріпосну…

Тим часом Кітті за весь цей час не промовила ні слова. Вона ходить як привид, страждає та плаче. Павлина взяла кріпосну разом з собою в село, щоб нарешті познайомити її з батьком.

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