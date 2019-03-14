Кріпосна Катерина Вербицька втратила любов всього свого життя. Тепер бідна дівчина нікому не потрібна. Катя — власність багатого та жорстокого поміщика. Чим закінчиться історія Кітті? Дивіться фінальні 23, 24 серії костюмованої мелодрами «Кріпосна».

Волею хрещеної матері Катерину виховали, як панянку благородного роду. Але для всього світу дівчина — кріпосна найбагатшого поміщика Петра Червінського. Кітті виявилася майном без прав. Але незважаючи на заборону свого пана, кріпосна закохується в дворянина Олексія Косача. Історія кохання триває недовго… дворянина вбиває нахабний Григорій Червінський.

Тепер хазяйський син Григорій готовий піти на кримінал. Він може здійснити неможливе, аби заволодіти красиву іграшку в своє безроздільне користування. За непослух кріпосну можуть продати, обміняти на будь-яку річ або навіть програти в карти. Що трапиться з кріпосною Катериною?

Головні ролі в цій неймовірній історії кохання та зради зіграли талановиті актори сучасності: Катерина Ковальчук та Олексій Яровенко.

Video: «Кріпосна»: чим заінтригують 23 і 24 серії від 14.03.2019 (анонс) Серіал Кріпосна - 23, 24 серії на сайті СТБ вже 14.03.2019. Про що сюжет двадцять третьої і двадцять четвертої серії серіалу Кріпосна читайте в анонсі

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