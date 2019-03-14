Ігор Кондратюк: привітання з Днем народження!

Сьогодні, 14 березня 2019 року, свій День народження святкує відомий український продюсер і телеведучий Ігор Кондратюк,ведучий проекту «Караоке на майдані», екс-суддя проектів «Х-фактор» і «Україна має талант». Редакція сайту STB.UA від щирого серця його вітає і бажає творчих успіхів!

Сьогодні, 14 березня, Ігор Кондратюк відзначає своє 57-річчя. Телеведучий вже багато років радує глядачів талеканала СТБ своїми жартами та чесними коментарями. Завдяки Ігорю Васильовичу Україна знає багатьох зірок, таких як Євген Літвінкович, переможець 3 сезону шоу «Х-фактор», а також Ксенія Симонова, переможниця 1 сезону «Україна має талант» і бронзовий призер американської версії проекту «America’s Got Talent: Champions».

Редакція stb.ua від щирого серця вітає Ігоря Васильовича з днем ​​народження і бажає міцного здоров’я, щастя і натхнення.

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