Сьогодні, 14 березня, свій день народження святкує ведучий «Караоке на майдані» Ігор Кондратюк. Відомому шоумену виповнилося 57 років. Редакція сайту STB.UA вітає Ігоря Кондратюка зі святом! Цікаві факти біографії іменинника ви можете знайти в нашому матеріалі.

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Зовсім нещодавно найкультовіша телегра України «Караоке на майдані» відсвяткувала свій 20-й ювілей, а сьогодні свій день народження відзначає її ведучий і засновник – Ігор Кондратюк. На честь дня народження одного з найпопулярніших шоуменів України ми вирішили розповісти вам найцікавіші факти з біографії зірки.

Ігор Кондратюк ще у школі зацікавився точними науками, мріяв осягнути науку астрономію. Отримавши золоту медаль, в 1979 році вступив до Київського державного університету на фізико-математичний факультет. Вдало захистив диплом і став науковим співробітником відділу молекулярної біофізики Інституту молекулярної біології і генетики НАН України. Там у співавторстві з колегами написав понад 100 наукових статей, присвячених вивченню фізики твердого тіла. Через 12 років Ігор захистив кандидатську дисертацію. У 1985 році молодий вчений вдало пройшов в телевізійний проект «Що? Де? Коли?». А вже в грудні виступив у складі команди новачків. Кондратюк став постійним членом клубу. У 2008 році його команда завоювала приз «Кришталева сова». З 1991 року Ігор Кондратюк сесійно працює редактором таких шоу, як «Кохання з першого погляду» і «Брейн-ринг». Тоді ж починає співпрацю з українським телебаченням, де стає ведучим передачі «5+1». З 1999 року на каналі «Інтер» стартує народне шоу «Караоке на майдані», яке безперервно виходило в ефір цілих 20 років. На початку 2019 року Ігорю Кондратюку присвоїли два рекорди від Національного реєстру рекордів України – «Найтриваліший період ведення розважальної передачі» і «Найтриваліший період виходу розважальної програми в телеефірі України»! Ігор Кондратюк був засновником і продюсером таких проектів, як: «LG Еврика!», «Шанс», «Зірковий дует» і «Американський шанс». У 2009 році Ігоря запросили стати членом журі в шоу «Україна має талант», а в 2010 році на каналі СТБ стартувало ще одне музичне шоу – «X-фактор», в суддівський склад якого він увійшов. Його підопічні двічі перемагали в проекті: у 2013 перемогла Аїда Ніколайчук, а у 2015 – Костя Бочаров (MELOVIN). Ігор Кондратюк є володарем п’яти нагород «Телетріумф», а також нагороди міжнародного конкурсу «Фаворити успіху – 2005» в номінації «Ведучий шоу-програм року». Телеведучий є зразковим сім’янином і щасливим багатодітним батьком. Разом з дружиною Олександрою шоумен виховує трьох дітей – синів Сергія, Данила і доньку Поліну.

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