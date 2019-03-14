Ігор Кондратюк святкує день народження
14.03.2019
Сьогодні, 14 березня, свій день народження святкує ведучий «Караоке на майдані» Ігор Кондратюк. Відомому шоумену виповнилося 57 років. Редакція сайту STB.UA вітає Ігоря Кондратюка зі святом! Цікаві факти біографії іменинника ви можете знайти в нашому матеріалі.
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Зовсім нещодавно найкультовіша телегра України «Караоке на майдані» відсвяткувала свій 20-й ювілей, а сьогодні свій день народження відзначає її ведучий і засновник – Ігор Кондратюк. На честь дня народження одного з найпопулярніших шоуменів України ми вирішили розповісти вам найцікавіші факти з біографії зірки.
- Ігор Кондратюк ще у школі зацікавився точними науками, мріяв осягнути науку астрономію.
- Отримавши золоту медаль, в 1979 році вступив до Київського державного університету на фізико-математичний факультет. Вдало захистив диплом і став науковим співробітником відділу молекулярної біофізики Інституту молекулярної біології і генетики НАН України. Там у співавторстві з колегами написав понад 100 наукових статей, присвячених вивченню фізики твердого тіла. Через 12 років Ігор захистив кандидатську дисертацію.
- У 1985 році молодий вчений вдало пройшов в телевізійний проект «Що? Де? Коли?». А вже в грудні виступив у складі команди новачків. Кондратюк став постійним членом клубу. У 2008 році його команда завоювала приз «Кришталева сова».
- З 1991 року Ігор Кондратюк сесійно працює редактором таких шоу, як «Кохання з першого погляду» і «Брейн-ринг». Тоді ж починає співпрацю з українським телебаченням, де стає ведучим передачі «5+1».
- З 1999 року на каналі «Інтер» стартує народне шоу «Караоке на майдані», яке безперервно виходило в ефір цілих 20 років.
- На початку 2019 року Ігорю Кондратюку присвоїли два рекорди від Національного реєстру рекордів України – «Найтриваліший період ведення розважальної передачі» і «Найтриваліший період виходу розважальної програми в телеефірі України»!
- Ігор Кондратюк був засновником і продюсером таких проектів, як: «LG Еврика!», «Шанс», «Зірковий дует» і «Американський шанс».
- У 2009 році Ігоря запросили стати членом журі в шоу «Україна має талант», а в 2010 році на каналі СТБ стартувало ще одне музичне шоу – «X-фактор», в суддівський склад якого він увійшов. Його підопічні двічі перемагали в проекті: у 2013 перемогла Аїда Ніколайчук, а у 2015 – Костя Бочаров (MELOVIN).
- Ігор Кондратюк є володарем п’яти нагород «Телетріумф», а також нагороди міжнародного конкурсу «Фаворити успіху – 2005» в номінації «Ведучий шоу-програм року».
- Телеведучий є зразковим сім’янином і щасливим багатодітним батьком. Разом з дружиною Олександрою шоумен виховує трьох дітей – синів Сергія, Данила і доньку Поліну.
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