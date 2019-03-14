Гороскоп на тиждень з 11 по 17 березня 2019 року розповість, що прогнозують зірки, на що звернути увагу і чого краще уникати. Чого очікувати кожному знаку зодіаку? Детальніше читайте у гороскопі на тиждень з 11 по 17 березня 2019 року від експертів проекту «Слідство ведуть екстрасенси».

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Гороскоп на тиждень – Овни

На цьому тижні Овнам варто звернути увагу на здоров’я. Більше гуляйте на свіжому повітрі і правильно харчуйтеся. У середині тижня краще дотримуватися нейтралітету в усіх спірних робочих питаннях. Вихідні краще провести зі своєю родиною. Так ви зміцните хороші відносини.

Гороскоп на тиждень – Тельці

Тельцям не бажано приймати поспішні рішення. Усе гарненько обміркуйте і перевірте. Тиждень не буде складним, але сильно розслаблятися не варто. На вихідних Тельці отримають приємні звістки від своїх друзів.

Гороскоп на тиждень – Близнюки

Вже на початку тижня Близнюки зможуть домогтися успіху у своїх починаннях. Відкиньте страх і прислухайтеся до своєї інтуїції. Ближче до кінця тижня Близнюкам варто зменшити обороти і відпочити. Ідеальним варіантом може стати похід у театр або сімейна вечеря.

Гороскоп на тиждень – Раки

На цьому тижні Раки зможуть розслабитися. Проблеми обійдуть стороною. У житті Раків є людина, якій потрібна їхня допомога. Не будьте байдужі, випромінюйте добро і позитив. Цей тиждень створена для добрих справ.

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Гороскоп на тиждень – Леви

Левам варто перестати шукати проблему у собі. Ви не стодоларова купюра, щоб всім подобатися. Левам пора навчитися говорити «ні» і ставати більш рішучими. У середині тижня ви можете отримати прочухана від начальства. Будьте пильні і якісно виконуйте свою роботу.

Гороскоп на тиждень – Діви

Дівам пора забути про відпочинок. На цьому тижні варто проявити свій творчий потенціал на роботі. Не бійтеся креативити. Навіть найбожевільніша ідея може стати геніальною. У кінці тижня Дів чекає приємний сюрприз від близької людини.

Гороскоп на тиждень – Терези

На цьому тижні Терезам варто зібрати всю свою волю у кулак. Вас чекають випробування як на роботі, так і в особистому житті. Будьте терплячими та поблажливими. До кінця тижня всі пристрасті навколо стихнуть. Вихідні готують для Терезів особливо яскраві і приємні емоції.

Гороскоп на тиждень – Скорпіони

Скорпіонам на цьому тижні варто відкрити свої почуття другій половинці. Влаштуйте романтичну вечерю, організуйте культурну програму і відпочиньте удвох. У Скорпіонів багато заздрісників. Сховайте ваше щастя від сторонніх очей.

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Гороскоп на тиждень – Стрільці

З 11 по 17 березня Стрільцям краще відкласти великі покупки до наступного тижня. Уникайте походів у магазини. Спокуса витратити свої заощадження занадто велика. До кінця тижня на вас чекає грандіозний успіх на роботі і фінансова винагорода. Вихідні краще провести вдома з рідними.

Гороскоп на тиждень – Козероги

У Козерогів на цьому тижні будуть життєві «американські гірки». Представникам цього знаку краще запастися терпінням і вперто йти своїм шляхом. У кінці тижня все стабілізується, і Козерогів будуть чекати теплі обійми коханої людини.

Гороскоп на тиждень – Водолії

Почніть мріяти. Водолії так запрацювались, що забули про свої бажання. Варто почати втілювати заповітні мрії. Удача – на вашому боці. Близькі та рідні підтримають будь-яке ваше бажання і допоможуть його реалізувати.

Гороскоп на тиждень – Риби

Для Риб це найстабільніший тиждень. Жодних сюрпризів чекати не варто. Отримуйте задоволення від кожного прожитого дня, насолоджуйтеся сонцем, теплом і весною. Рибам варто більше посміхатися: тоді світ заграє новими фарбами.

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Гороскоп на тиждень по днях

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