2019 рік пройде під знаком Жовтого Водяного Кабана. У східній культурі Кабан — символ працьовитості, благородства і сміливості. Дворазовий переможець «Битви екстрасенсів» в Україні Хаял Алекперов розповів, чого очікувати кожному знаку зодіаку в 2019 році.

Гороскоп на 2019 рік — Овни

У 2019 році Овнам не варто гарячкувати з висновками про людей і події, що відбуваються. Емоції та кардинальні рішення можуть призвести до негативних наслідків і зіпсованим стосункам з тими, хто ставиться до вас добре. А тому не робіть різких кроків! У будь-якому питанні будьте максимально терплячі та стримані. У професійній сфері цей рік – час різкої зміни подій. Стрімкий рух вперед може також різко перейти в стан спокою. Але в цілому рік буде вдалим в діловій і фінансовій сферах, особливо якщо ви не будете відкладати важливі справи на потім.

Гороскоп на 2019 рік — Тельці

В особистому житті для одиноких Тельців прийдешній рік буде вдалим. Багато з них зможуть зустріти свою долю. Сімейним же знакам варто уникати сварок і конфліктів, оскільки вони будуть затяжними і приведуть до серйозної тріщині в стосунках. Вже з початку року життя представників цього знака стане насиченою і повною різких поворотів. Але такий швидкий темп може серйозно підірвати здоров’я Тельців. Тому не варто забувати правильне харчування і здоровий сон. А також не дозволяти хвилюванню позначатися на вашій нервовій системі.

Гороскоп на 2019 рік — Близнюки

У сфері особистого життя сімейним представникам знака може бракувати романтики. Але перш ніж звинувачувати в холодності свого партнера, оцініть як слід свою тактику в поведінці з близькою людиною. Швидше за все, до неї теж є питання. У фінансовій сфері не варто чекати від покровительки року Свині стабільності – за доходами можуть слідувати чималі витрати. Тому жити за принципом «тут і зараз» не вдасться. Намагайтеся економити і підходити до витрат виважено. Але ось в плані творчості рік буде надзвичайно плідним – муза стане вашим частим гостем.

Гороскоп на 2019 рік — Раки

В цьому році організовані та консервативні Раки можуть стикнутися із ситуаціями, коли ретельно прораховані справи з нез’ясовних обставин будуть переноситися на невизначений термін. Однак це не означає, що зірки не обіцяють вам удачі та успішних починань. Приємні та несподівані сюрпризи не обійдуть вас стороною. В особистому житті Раків чекають незабутні зустрічі та запаморочливі романи. Також не пропустіть свій шанс познайомитися зі своєю другою половинкою.

Гороскоп на 2019 рік — Леви

Цілеспрямованість, красномовство і вміння донести до оточуючих свою точку зору будуть головними козирями Левів у цьому році. Рік Жовтого Кабана обіцяє представникам знака чимало нових проектів і висот, які вони зможуть підкорити завдяки своєму сильному характеру. У справах любовних Левам не варто квапити події. Намагайтеся насолоджуватися тим, що є.

Гороскоп на 2019 рік — Діви

Для працьовитих Дів прийдешній рік стане часом боротьби за свою думку і життєву позицію. Вам доведеться не раз відстоювати свою точку зору і боротися за справедливість, як на роботі, так і в особистому житті. Але хто, як не ви, знає, що успіх дається нелегко. Перешкоди і труднощі загартують вас і зроблять тільки сильнішими. Найбільш успішним періодом для вирішення фінансових питань буде перша половина року. На цей час варто запланувати рішення важливих справ, таких як купівля нерухомості або серйозне капіталовкладення.

Гороскоп на 2019 рік — Терези

2019 рік для Терезів – час творчих злетів. Саме зараз представникам цього знака буде легко відшукати однодумців і заручитися підтримкою надійних партнерів. Але варто остерігатися пліток. Зараз вони можуть серйозно нашкодити репутації Терезів. Не загострюйте увагу заздрісників і недоброзичливців на свої успіхи, щоб не давати їм зайвого приводу пускати про вас чутки. Пам’ятайте про те, що щастя любить тишу.

Гороскоп на 2019 рік — Скорпіони

Рік Свині буде успішним для Скорпіонів у питаннях, пов’язаних з нерухомістю. А тому можна сміливо планувати купівлю будинку. Перша декада року буде найсприятливішим часом для вирішення житлових питань. У сфері особистих стосунків представникам знака зірки радять бути максимально відкритими і щирими. Оскльки ваші мовчазність і замкнутість, притаманні представникам цього знака, можуть стати головними приводами для сварок і непорозумінь.

Гороскоп на 2019 рік — Стрільці

У кар’єрних питаннях Стрільців буде супроводжувати успіх. Тому можна сміливо братися за нові проекти, використовувати нові можливості. Деякі представники цього знака зможуть навіть кардинально змінити свою професію. Але надмірна зайнятість питаннями кар’єри може стати причиною непорозуміння і конфліктів з коханою людиною. А тому намагайтеся приділяти більше часу партнеру і частіше радувати кохану людину приємними сюрпризами.

Гороскоп на 2019 рік — Козероги

Прийдешній рік для Козерогів – прекрасна пора, щоб здійснити давні плани. У вас для цього вистачить і сил, і часу. Єдине, що може стати перешкодою на шляху, – ваша власна лінь. А тому не йдіть у неї на поводу – витрачайте з користю кожну хвилину, і дуже скоро опинитеся біля наміченої вершини. У справах любовних цей рік принесе Козерогам чимало змін. І насамперед внутрішніх. Щоб налагодити особисте життя, представникам знака варто визначитися, чого вони хочуть у стосунках.

Гороскоп на 2019 рік — Водолії

Рік Свині для Водоліїв – прекрасна пора, щоб змінити своє життя в кращу сторону. Головне при цьому – переглянути життєві орієнтири. Цього року багато представників знака відкриють в собі нові грані й таланти. Намагайтеся частіше себе хвалити, навіть якщо вам здається, що для цього немає приводу. Саме від вашого настрою і життєвої позиції залежатимуть подальші звершення.

Гороскоп на 2019 рік — Риби

У 2019 році в Риб буде достатньо сил, щоб реалізувати свої плани і намічені цілі. Питання лише в тому, чи вистачить для цього терпіння і витримки, оскільки успіх прийде не відразу. Початок року для представників знака може виявитися проблематичним і кризовим, особливо у сфері кар’єри. Найпліднішим періодом, який дасть потрібну віддачу, стане літо. У сфері особистого життя для Риб цей рік – можливість побудувати міцні стосунки. Сімейним Рибам, щоб зберегти гармонію, не варто влаштовувати сцен коханій людині. І саме ваша емоційність стане головною причиною сварок.

Як зазначає Хаял Алекперов, фаворитами господаря 2019 року стануть відважні та рішучі люди, які готові йти на ризик і можуть докласти максимум зусиль для досягнення мети. Досягти успіху вдасться завдяки посиленій праці. У цьому році варто проявляти особливу повагу до грошей, оскільки Кабан (Свиня) не терпить марнотратства. Необдумані витрати можуть стати причиною подальших фінансових втрат.

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