Гороскоп на 15 березня 2019 року розповість, якою буде ця п’ятниця. А якщо вас цікавить прогноз на рік, читайте Східний гороскоп на 2019 рік від Каїна Крамера.

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Овен

У цей день з вами може зв’язатися іноземець і зробити вам вигідну пропозицію. Не пропустіть її.

Телець

Зараз ваша фігура залишає бажати кращого. Запишіться у спортзал або перегляньте своє харчування. Хороший варіант – це піти до косметолога.

Близнюки

Влаштуйте сьогодні свято зі своїми близькими. Тим паче п’ятниця чудово для цього підходить.

Рак

Зірки пророкують вам спільну поїздку з коханою людиною в цей день.

Лев

В особистому житті зараз все складно. Можуть бути труднощі на побутовому ґрунті, але краще уникайте конфліктів.

Діва

Сходіть сьогодні на виставку або прем’єру в кіно. Сидіти вдома в цей день вам просто заборонено.

Терези

Утримайтеся сьогодні від участі у святі або заході. Це може погано для вас закінчитися.

Скорпіон

Сьогодні ви можете провести вдалу операцію з нерухомості. Якщо планували купувати або продавати квартиру, зараз саме час.

Стрілець

Сьогодні ви будете зайняті паперовою тяганиною, доведеться багато пересуватися містом, щоб зібрати всі підписи і печатки.

Козеріг

Влаштуйте сьогодні свято у себе вдома. Варто створити приємну атмосферу – і все обов’язково пройде добре.

Водолій

Сьогодні вам можуть підвищити зарплату або дати премію, в будь-якому випадку буде прибуток.

Риби

У будь-якій ситуації сьогодні потрібно стояти на своєму. Все повинно бути так, як ви хочете, або ніяк.

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