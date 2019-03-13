У костюмованій мелодрамі «Кріпосна» з’явиться прогресивний актор театру та кіно — Тарас Цимбалюк. Молодого артиста глядачі полюбили в образі мужнього коваля Назара. У яких картинах знімався актор? Біографію та про творчість Тараса Цимбалюка читайте в матеріалі.

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Дата народження: 16 грудня 1989 р.

Діяльність: актор театру та кіно

Сімейний стан: неодружений

Місце проживання: Київ

Дитинство та юність. Тарас Цимбалюк в юнацькі роки відкрив у собі особливий акторський талант. А в 2013 році він отримав акторську освіту в Київському національному університеті театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого, спеціальність — актор драматичного театру та кіно (майстерня Зимньої В. І.).

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Початок творчого шляху. В інституті Тарас Цимбалюк був дуже худим та високим, тому часто грав героїв-коханців. Вперше на екранах актор з’явився в 2011 році, де зіграв другорядну роль в містичному серіалі «Щоденники темного».

Після дебюту молодому акторові почали надходити пропозиції від відомих українських режисерів.

Прославився Тарас Цимбалюк завдяки ролі сина турецького посла в історичній мелодрамі «Останній яничар». Зігравши хоч і негативного персонажа, актор дуже запам’ятався глядачам.

У 2011 році артист співпрацював з Молодим театром. А з 2013 року Тарас Цимбалюк — актор Київського академічного театру «Сузір’я».

Нагороди Тараса Цимбалюка. На Міжнародному театральному фестивалі талановитий артист отримав нагороду за найкращу чоловічу роль у виставі «Біда від ніжного серця».

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Серіал «Кріпосна». У костюмованій мелодрамі Тарас Цимбалюк з’явиться в образі добродушного коваля Назара. Його персонаж — закритий чоловік, який тримає всі почуття в собі. Якщо він страждає і мучиться, то ніколи цього не покаже. Для коваля Катерина Вербицька, головна героїня «Кріпосної», — уособлення щасливого життя, про яке тільки можна мріяти.

Ролі Тараса Цимбалюка в кіно:

2011 — «Щоденники темного», Макс

2013—2014 — «Бар «Дак», пастор Іван

2013-2014 — «Сашка», Ігор

2015 — «Останній яничар», Гюльхан

2015—2016 — «Володимирська, 15», Мірошник

2016 — «Бестселер за коханням», Валера

2016 — «Співачка», кілер

2016 — «Пес-2», Тимур

2016 — «Провідниця», Андрій Колосов

2016 — «СуперКопи», Степан Баранов

2017 — «Покоївка», Петренко

2017 — «Схватка», Максим Брянцев

2018 — «Чаклунки», Череп

2019 — «Кріпосна», Назар

Фото: Instagram Тараса Цимбалюка

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