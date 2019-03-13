За східним календарем з 5 лютого символом 2019 року стала Жовта Земляна Свиня. Що готує нам Новий рік Свині та як потоваришувати з господинею 2019 року, розповіли астрологи. Читайте в нашому матеріалі, чого чекати від 2019 року.

Оскільки Свиня — добродушна і неконфліктна тварина, рік обіцяє бути максимально спокійним. Ця тварина ще й дуже працьовита, не боїться роботи, що означає успіхи в кар’єрі. Але мало сподіватися на символ 2019 року, потрібно відповідати його характеру. Давайте дізнаємося, що ж приготував нам прийдешній рік в різних сферах життя.

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Здоров’я

Поставтеся до свого здоров’я серйозно, особливо на початку року. Можуть загостритися хронічні захворювання, старі травми також нагадають про себе. Але не лякайтеся — з правильним діагнозом та доглядом все швидко прийде в норму.

Сім’я

Свині не відрізняються постійністю, а тому нові романтичні стосунки можуть довго не протриматися. Але тим, хто налаштований рішуче, 2019 рік обіцяє щирі почуття і навіть шлюб! Свиня підштовхне вас на сміливі вчинки, почуття переможуть сумніви і страх, і ви нарешті зробите перший крок. Якщо ви вже в стосунках або в шлюбі, астрологи не рекомендують зраджувати партнерам і фліртувати. Навіть невеликий зв’язок може призвести до неприємних наслідків.

Фінанси

Свині працьовиті, але не вміють економити. Щоб накопичити, стежте за своїми витратами. Астрологи не рекомендують брати в борг у друзів, а тим паче — брати кредити. Збирайте потроху, не поспішаючи, і тоді зможете собі дозволити те, що давно планували.

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Кар’єра

У рік Свині ті, хто ще не визначився, обов’язково знайдуть своє покликання. У цьому році ви отримаєте роботу мрії та зможете досягти професійних висот. Також астрологи віщують переїзди і багато відряджень. Не бійтеся просувати свої ідеї та працювати, щоб показати, на що здатні.

Народжені в рік Свині

Свиня не може принести нічого поганого сама собі. Однак і у неї є слабкі сторони, наприклад, надмірні витрати. Але якщо контролювати себе, фінансова сторона життя у Свиней, навпаки, піде вгору. Астрологи прогнозують Свиням переїзди і багато інших кардинальних змін. Чутливі люди цього знака завчасно знають, що настають неприємності, і завжди вчасно від них ховаються.

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