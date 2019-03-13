Колишня ведуча «Зважені та щасливі» — Олеся Жураковська — зіграє одну з важливих ролей в історичній драмі «Кріпосна». Актриса поділилася складнощами та курйозами, які виникали на знімальному майданчику. Подробиці — в матеріалі!

Дивитися онлайн: серіал Кріпосна – 1 серія

Дивитися онлайн: серіал Кріпосна – 2 серія

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«Кріпосна» — драма про складне життя кріпосної дівчини, яка закохується у дворянина. Автори серіалу обіцяють, що глядачі перенесуться в захопливу епоху XIX століття. А від костюмів персонажів та професійної гри акторів ми точно не зможемо відвести погдяду.

Відома актриса Олеся Жураковська перевтілиться спеціально для ролі куховарки Павліни. Її героїня — вільна жінка, свобода якій дісталася жахливим способом. На екрані Олеся покаже історію страждаючої служниці, яка назавжди втратила свого коханого.

У драмі «Кріпосна» багато персонажів, які між собою постійно взаємодіють. Актриса зізнається, що саме масові сцени були найскладнішими під час зйомок. Адже коли багато людей в кадрі, дуже важко перебувати в одному приміщенні та концентруватися лише на своїй грі.

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А ще Олеся Жураковська запевняє, що все, що ми побачимо на екрані, — реальне. Одного разу їй поклали дохлих мишей в кадр. Хоча жінка була впевнена, що їй принесуть муляжі:

«Мені навіть грати переляк не довелося, коли я побачила дохлих мишей перед собою. А якщо задуматися, в той час це було нормальним явищем».

«Кріпосна» — це не просто черговий красивий серіал. А справжня повість про молоду дівчину, яка долає життєві труднощі лише з однією метою — стати щасливою.

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