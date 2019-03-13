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«Небачене Євробачення»-2019: що чекає глядачів у 1 випуску від 15.03.2019 (Анонс)

13.03.2019

Вже цієї п’ятниці ми побачимо перший випуск «Небачене Євробачення»-2019. Чому слідом за переможницею MARUV від участі в міжнародному конкурсі відмовилися фіналісти, які зайняли друге і третє місця – Freedom Jazz і KAZKA? Більше про найскандальніший український Нацвідбір дивіться 15.03.2019 о 22:50 на каналі СТБ в 1 випуску проекту «Небачене Євробачення»-2019.

Більше на тему: Розширений коментар телеканалу СТБ стосовно ситуації навколо фіналу Національного відбору на Євробачення-2019

небачене євробачення 201923 лютого на українському Національному відборі переможцем стала співачка MARUV. Чому виконавиця після тривалих переговорів із «Суспільним» все ж відмовилася від участі в конкурсі? І в чому справжня причина відмови інших фіналістів від поїздки до Тель-Авіва? Відповіді можна знайти в 1 випуску спецпроекту «Небачене Євробачення»-2019 15 березня на телеканалі СТБ.

Video: «Небачене Євробачення»-2019: що чекає глядачів у 1 випуску від 15.03.2019 (Анонс)

Небачене Євробачення 2019 Україна - перший випуск ми побачимо вже 15 березня 2019 року. Чому фіналісти відмовилися від участі в Євробаченні 2019? Кому вигідно, щоб Україна не брала участь в пісенному конкурсі? Дізнайтеся у випуску Небачене Євробачення 2019 на СТБ

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