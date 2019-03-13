У «Кріпосній» Тарас Цимбалюк зіграв простодушного коваля Назара. Його персонаж небагатослівний, дуже закрита людина, яка тримає всі почуття всередині. Гримери масштабного серіалу зізналися, що у Тараса Цимбалюка був найскладніший грим. А як чоловік виглядає в реальному житті? Дивіться найкращі фото Тараса Цимбалюка в матеріалі.

Тарас Цимбалюк неодноразово казав, що у нього з персонажем Назаром дуже багато спільного. Актор «Кріпосної» ретельно готувався до зйомок костюмованої мелодрами: він навіть їздив у кузню та навчився кувати.

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У реальному житті Тарас Цимбалюк часто публікує фото в Instagram, чим дуже радує підписників.

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Не пропустіть з понеділка по четвер серіал «Кріпосна» о 20:00 на телеканалі СТБ, де знімався неймовірний Тарас Цимбалюк!

Фото: Instagram Тарас Цимбалюка

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