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«Кріпосна»: чи дізнається Ніжин правду про смерть Олексія Косача? (Голосування)

13.03.2019

«Кріпосна» не перестає інтригувати! У Ніжині сталось горе — помер дворянин Олексій Косач. Люди вважають, що це самогубство. Та чи дізнаються вони, що Григорій Червінський вбив молодого панича? Голосуйте нижче.

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