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«Кріпосна»: фотодобірка весілля Наталі Дорошенко і Григорія Червінського

13.03.2019

«Кріпосна» — костюмована мелодрама про неймовірне та чисте кохання. Ось і весь Ніжин відсвяткував шикарне весілля Наталі Дорошенко і Григорія Червінського. Пропонуємо вам подивитися найкрасивіші фото з грандіозної події.

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