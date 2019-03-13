«Кріпосна»: фотодобірка 22 серії

«Кріпосна» — масштабний серіал, сюжет якого нікого не залишить байдужим. У Ніжині трапилось горе: перед дуеллю дворянин Олексій здійснив самогубство. Хлопець заплямував благородне ім’я своєї сім’ї… Та чи дізнається хтось, що у його смерті винен Григорій Червінський? Дивіться фотодобірку 22 серії та дізнайтеся сюжет костюмованої мелодрами «Кріпосна».

Олексій Косач помер. Весь Ніжин тільки і пліткує про те, що молодий хлопець здійснив самогубство. А у всьому винна лиш одна людина — кріпосна Катя. Та чи правда це?

Микола Дорошенко знайшов тіло свого найкращого друга на старому млині, а разом із ним передсмертну записку. Микола не вірить, що Косач міг накласти на себе руки.

Пристав особисто приїхав до Червінських, щоб повідомити про смерть дворянина. Наталі ледь не зомліла, дізнавшись шокуючу новину.

Кріпосна Катерина, дізнавшись про смерть Олексія, ледь не божеволіє. Відтепер вона у глибокій жалобі. Все, про що тепер думає дівчина, — це молитви за спасіння душі коханого. Адже він був єдиним, кому кріпосна була потрібна.

Слідчий, незважаючи на сумніви Миколи Дорошенка, стверджує, що Олексій дійсно наклав на себе руки і закриває справу. Справжній вбивця Григорій боїться, що його розкриють, і прагне втекти подалі. Чоловік пропонує Наталі поїхати у Париж. Чи покине панянка бідну кріпосну на самоті?

Софія Косач впадає у відчай, побачивши тіло любого сина. Тепер ніщо не залікує рану матері…

Звістка про смерть Олексія шокує і Лідію Шефер. Купчиха відмовляється вірити, що Косача не стало. Він не здійснив самогубство. Кріпосна — ось, хто вбив її коханого…

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