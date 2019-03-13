У попередніх серіях «Кріпосної» Григорій так сильно боявся дуелі з Олексієм Косачем, що намагався підкупити дворянина. Зустріч чоловіків закінчилась пострілом — Червінський поцілив у Косача. Чи вижив Олексій? Дивіться фотодобірку 21 серії та дізнайтеся сюжет костюмованої мелодрами «Кріпосна».

Кріпосна Катерина занадто довго просиділа у погребі. У бідної дівчини почалась лихоманка, їй наснився поганий сон про Олексія. Ніби коханий прийшов до неї, обійняв і перетворився на попіл… Невже цей сон віщий?

Григорій не міг допустити, щоб люди дізналися правду про його «подвиги» на війні. Після довгих роздумів він вирішує здійснити злочин. Григорій в ніч перед дуеллю таємно викликає Олексія на млин. Там негідник вбиває Косача, імітуючи самогубство. Григорій підкидає підроблену передсмертну записку, в якій від імені Олексія вибачається за завдані страждання та пояснює рішення піти з життя коханням до Катерини.

Щоб не викликати підозри, після вбивства Косача відправився грати у карти та пити коньяк у компанії гультяїв.

Наталі не знаходить собі місця. Мила панянка хвилюється за свого чоловіка, адже дізналась, що Григорій готується до жахливої дуелі.

Дуельним кодексом жінкам заборонено знаходитися на місці подій. Але Наталі готова порушити будь-які правила, аби бути поруч із коханим чоловіком у такий важливий день.

Перед дуеллю Наталі відправилась до Косачів разом зі своїм братом Миколою. Однак Олексія вдома не було і ніхто не знає, куди він подівся.

Лідія Шефер дізнається, що Олексій не з’явився на дуель. Перше, про що вона думає: «Невже він втік із кріпосною дівкою?»

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