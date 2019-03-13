Серіал «Кріпосна» відкриває завісу у світ 19 століття. Катерина Вербицька народилася в панських покоях, але все життя залишалася кріпосною. Після смерті своєї покровительки, життя Кітті опинилося в руках жорстокого чоловіка. Що ж чекає бідну дівчину? Дивіться з понеділка по четвер о 20:00 на телеканалі СТБ костюмовану мелодраму.

Вихованка багатих поміщиків Червінських володіє талантом до музики, малювання, вона навіть говорить французькою. Життя освіченої, розумної і красивої Катерини в одну мить перетворилося на кошмар: вона закохалась в дворянина.

Каті доведеться пройти через всі приниження і випробування. Юній дівчина дізнається, що таке людська жорстокість, нещадність та байдужість. І це все стало частиною життя кріпосних та жорстоких поміщиків. Кріпосну зможе врятувати лише кохання!

Зворушлива історія про боротьбу за заборонене кохання вразить кожного глядача. Дивіться 21, 22 серії серіалу «Кріпосна» о 20:00 на телеканалі СТБ!

Video: «Кріпосна»: чим заінтригують 21 і 22 серії від 13.03.2019 (анонс) Серіал Кріпосна - 21, 22 серії на сайті СТБ вже 12.03.2019. Про що сюжет двадцять першої і двадцять другої серії серіалу Кріпосна читайте в анонсі

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ