Гороскоп на 14 березня 2019 від екстрасенсів СТБ
Гороскоп на 14 березня 2019 року розповість, що принесе вам цей четвер. А якщо вас цікавить прогноз на рік, читайте Східний гороскоп на 2019 рік від Каїна Крамера.
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Овен
Сьогодні Овни можуть отримати важливий контракт або вигідну пропозицію по роботі. Не пропустіть її.
Телець
Чудовий час, щоб піти на будь-яку авантюру, пов’язану із зовнішністю. Ідіть на процедуру, не переживайте, все пройде добре.
Близнюки
Ваша кохана людина скоро повинна повернутися з поїздки. Не бійтеся, розкажіть їй про свої почуття.
Рак
В особистому житті Раків сьогодні чекає серйозна розмова. Як вона пройде, залежить тільки від вас.
Лев
Не беріть сьогодні кредити і не залазьте в борги. Потім буде важко повернути ці гроші.
Діва
Сьогодні ваш вихід на сцену запам’ятається. Не бійтеся виступати і говорити те, що думаєте. У вас все вийде.
Терези
Стан вашого здоров’я зараз не найкращий. Не погіршуйте ситуацію, пролікуйтесь і все буде добре.
Скорпіон
У вас можуть з’явитися проблеми з житлом в цей день. Але це тільки підштовхне вас досягти більшого!
Стрілець
Насамперед вам потрібно сьогодні вирішити проблеми з автомобілем. Якщо планували зробити капремонт – день просто створений для цього.
Козеріг
Якщо вас сьогодні запрошують кудись сходити, обов’язково приймайте запрошення. Це дасть вам багато можливостей в майбутньому.
Водолій
У вас сьогодні опиниться велика сума на руках. Якщо збираєтесь щось продавати, не зволікайте!
Риби
У Риб період глобальних змін у житті. Можуть істотно змінитися погляди на життя і деяких людей…
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