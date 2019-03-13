Гороскоп на 14 березня 2019 року розповість, що принесе вам цей четвер. А якщо вас цікавить прогноз на рік, читайте Східний гороскоп на 2019 рік від Каїна Крамера.

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Овен

Сьогодні Овни можуть отримати важливий контракт або вигідну пропозицію по роботі. Не пропустіть її.

Телець

Чудовий час, щоб піти на будь-яку авантюру, пов’язану із зовнішністю. Ідіть на процедуру, не переживайте, все пройде добре.

Близнюки

Ваша кохана людина скоро повинна повернутися з поїздки. Не бійтеся, розкажіть їй про свої почуття.

Рак

В особистому житті Раків сьогодні чекає серйозна розмова. Як вона пройде, залежить тільки від вас.

Лев

Не беріть сьогодні кредити і не залазьте в борги. Потім буде важко повернути ці гроші.

Діва

Сьогодні ваш вихід на сцену запам’ятається. Не бійтеся виступати і говорити те, що думаєте. У вас все вийде.

Терези

Стан вашого здоров’я зараз не найкращий. Не погіршуйте ситуацію, пролікуйтесь і все буде добре.

Скорпіон

У вас можуть з’явитися проблеми з житлом в цей день. Але це тільки підштовхне вас досягти більшого!

Стрілець

Насамперед вам потрібно сьогодні вирішити проблеми з автомобілем. Якщо планували зробити капремонт – день просто створений для цього.

Козеріг

Якщо вас сьогодні запрошують кудись сходити, обов’язково приймайте запрошення. Це дасть вам багато можливостей в майбутньому.

Водолій

У вас сьогодні опиниться велика сума на руках. Якщо збираєтесь щось продавати, не зволікайте!

Риби

У Риб період глобальних змін у житті. Можуть істотно змінитися погляди на життя і деяких людей…

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