Тест: Наскільки добре ви знаєте 19 та 20 серії мелодрами «Кріпосна»?
12.03.2019
У серіалі «Кріпосна» показане справжнє життя людей 19 століття. Так, Катерину Вербицьку виховали у домі паничів, але на долю дівчини випало чимало страждань. Бідна Кітті — кріпосна. Любителям костюмованої мелодрами ми підготували тест. Дайте відповідь на питання і дізнайтеся, як добре ви знаєте 19 та 20 серії масштабного серіалу.
За допомогою цікавого тесту дізнайтеся, як добре ви знаєте сюжет улюбленого серіалу «Кріпосна». Проходьте тест, робіть скріншот свого результату та прикріплюйте його під постом у Facebook.
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