Телеканал СТБ знімає адаптацію японського серіалу «Мама»

Телеканал СТБ розпочав роботу над новим серіалом «Вибір матері», що стане адаптацією відомого японського формату «Мама» 2010 року. Виробництвом проекту займається компанія Artforms Production, головний автор – Тетяна Гнєдаш.

Творці серіалу «Вибір матері» спробують відповісти на питання, в чому насправді полягає сутність материнства. У тому, щоб народити дитину, або в тому, щоб мати рішучість віддати за нього життя, навіть якщо дитина не рідний по крові? Дізнавшись, що восьмирічна Інна піддається катуванням і може загинути від рук вітчима та рідної матері, шкільна вчителька Олена вирішує захистити дівчинку. Після безуспішних звернень до влади вона розуміє, що ніхто, крім неї, не зможе врятувати дитину від загибелі. Олена організовує втечу разом з Інною і планує покинути країну. Але їй заважають мати дівчинки, її жорстокий і впливовий вітчим, поліція і ланцюг фатальних обставин.

«Цей проект для мене особливий, адже це історія взаємин матері та дочки. Я ще не мати, тому «Вибір матері» – це складний, але водночас цікавий для мене матеріал. Впевнена, що глядачів зачепить ця історія і теми, які в ній піднімаються», – говорить режисер проекту Міла Погребиська.

Роль Олени виконає відома актриса Валерія Ходос, а роль її учениці Інни – Єва Шевченко-Головко.

«Валерію Ходос я вважаю однією з найталановитіших актрис України. З нею працювати одне задоволення. Тому, коли всі карти зійшлися і Леру затвердили на головну роль, я дуже зраділа. Актрису на роль Інни ми шукали дуже довго: за два дні подивилися 60 осіб і після повторних проб обрали Єву Шевченко-Головко. Єва дуже талановита дитина. Своїм досвідом і професіоналізмом вона може конкурувати з дорослими акторами!» – розповідає режисер.

Також у «Виборі матері» задіяні актори Ада Роговцева, Артемій Єгоров, Ольга Радчук, Дар’я Творонович, Анастасія Цимбалару, Петро Ніневський, Світлана Зельбет, Тельман Рагімов, Олеся Островська, Олександр Сугак, Костянтин Данилюк, Сергій Фролов, Таїсія-Оксана Щурук, Юрій Ребрик, Сергій Басок, Ігор Качур, Борис Георгієвський, Галина Корнєєва.

Головний автор – Тетяна Гнєдаш, режисер – Міла Погребиська, продюсер – Денис Пономаренко, оператор-постановник – Маркіян Канюка, художник із гриму – Олена Лебідь, художник із костюмів – Наталія Степанєєва, художник-постановник – Ігор Хилюк.

У картині заплановано 16 епізодів. Прем’єра відбудеться на СТБ восени 2019 року.

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