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«Кріпосна»: чи вижив Олексій Косач? (Голосування)

12.03.2019

«Кріпосна» — серіал не тільки про кохання, а й про боротьбу за власне життя. Так, Григорій Червінський боїться майбутньої дуелі з Косачем. Аби вийти сухим із води, чоловік вигадує інший план — підкупити Олексія. Паничі зустрічаються вночі, але їхня розмова призводить до бійки та пострілу… Григорій поцілив у Олексія. Та чи виживе Косач? Голосуйте нижче!

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