«Кріпосна»: фотодобірка 20 серії

У серіалі «Кріпосна» Олексій Косач дізнається, що Григорій Червінський тільки вдає з себе героя війни. Насправді цей негідник вчинив самостріл. Чи дізнається весь Ніжин правду про Григорія? Дивіться кадри 20 серії та дізнайтеся сюжет костюмованої мелодрами «Кріпосна».

У будинку Червінських замість відвертої розмови розгорається скандал. Олексій звинувачує Григорія у боягузтві, у тому, що його ордена вкрадені, а поранення — результат самострілу. Олексій викликав Григорія на дуель. Червінський намагається не показувати, що дуже боїться майбутньої дуелі.

Секундантом Косача став Микола Дорошенко. Чоловік розуміє, що дуелі вже давно заборонені… Але він готовий порушити закон, аби не кинути друга в біді.

Закоханий до нестями Олексій дізнався, що його кохану Кітті висікли до напівсмерті. Він приїхав дізнатися, чи насправді Григорій знущався над кріпосною…

Замість кріпосної Катерини під батіг Червінського потрапила Галя. Тепер підступна дівчина затаїла злість на Кітті. Галя розповіла кріпосній про дуель… Катерина ледь не втратила свідомість, дізнавшись страшну новину. Їй залишається тільки молитися за спасіння свого коханого Олексія.

Лідія Шефер не вірить у те, що її коханий Косач брехун і негідник. Між Наталі і Лідією розпалюється сварка. Хто зупинить загострення пристрастей?

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