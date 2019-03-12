«Кріпосна»: фотодобірка 19 серії

У попередніх серіях «Кріпосної» Олексія та Катерину жорстоко покарали за втечу. Червінські не жаліють улюбленицю Анни Львівни: вони посадили кріпосну у погріб. Чи визволить Олексій Косач свою кохану? Дивіться кадри 19 серії та дізнайтеся сюжет костюмованої мелодрами «Кріпосна».

Тільки-но вийшовши на свободу, Олексій дізнається, що Катю замкнули у погребі. І ще до нього дійшли чутки, що Григорій Червінський власноруч відшмагав бідну кріпосну… Та чи була це Катя?

Петро Червінський дав слово, що пробачить запального Косача. Але тільки, якщо хлопець визнає себе винним у крадіжці кріпосної.

У в’язниці Єгор Решетніков розповів Олексію всю правду про Григорія. Дізнавшись таємницю, дворянин вирішує помчати до будинку Червінських.

Готуючись до поминок Анни Львівни, Павлина скористалася нагодою, аби визволити Катрусю. Жінка попросила нову господиню відпустити Кітті. Однак цього разу Наталі проявила свій сильний характер і твердо відмовила. Невже мила Наталі назавжди змінилась? Дізнайтеся у новій серії мелодрами «Кріпосна».

Григорій шукає всі можливі шляхи, щоб відкупитися від Решетнікова. Той шантажує свого бойового «друга», адже тільки Єгор знає, що насправді трапилось на війні.

Молодший Червінський розуміє, що придане отримає тільки після народження сина. Батько відмовився давати кошти, а Наталі забрала усі подаровані на весілля гроші. Чоловік не витримує і йде до Катерини. Григорій так просто не відпустить кріпосну…