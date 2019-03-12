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«Кріпосна»: що трапиться в 19 і 20 серії від 12.03.2019 (анонс)

12.03.2019

«Кріпосна» — неймовірна історія про заборонене кохання. Так Олексій і Катерина стали чоловіком та дружиною, але щастя молодих тривало недовго. Кріпосну жорстоко покарали, а дворянин потрапив до в’язниці. Що ж тепер чекає закоханих? Чи будуть вони разом? Дізнайтеся в 19 і 20 серіях від 12.03.2019.

Катерина Вербицька виросла в будинку багатих поміщиків Червінських. Юну сироту виховали аристократи, пророкуючи їй велике майбутнє. З першого погляду в дівчину закохується дворянин Олексій Косач. Дізнавшись про походження Кітті, хлопець готовий боротися за кохання.

Олексій тільки і мріє назавжди пов’язати своє життя з коханою. Але головною перешкодою до їх щастя стало те, що Катя — кріпосна. Григорій Червінський не готовий відпускати Катерину, адже вона повинна належати тільки йому. Але дворянин Олексій кидає виклик Григорію…Чим закінчиться протистояння?

Video: «Кріпосна»: що трапиться в 19 і 20 серії від 12.03.2019 (анонс)

Серіал Кріпосна - 19, 20 серії на сайті СТБ вже 12.03.2019. Про що сюжет дев'ятнадцятій і двадцятій серії серіалу Кріпосна читайте в анонсі

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