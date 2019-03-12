У грін-румі на Євробаченні-2019 працюватимуть Люсі Айоуб та Ассі Азар. Нагадуємо, що пісенний конкурс пройде в Тель-Авіві з 14 по 18 травня. Докладніше про ведучих Євробачення – в матеріалі.

Більше на тему: Євробачення-2019: хто вестиме міжнародний конкурс

Наймасштабніший пісенний конкурс впевнено наближається! Відома перша пара ведучих – це Бар Рафаелі та Ерез Таль. Разом з тим світ дізнався і про другу пару ведучих, які працюватимуть у грін-румі. Це Люсі Айоуб та Ассі Азар.

Люсі Айоуб

Арабо-ізраїльська телеведуча і радіоведуча KAN. Люсі оголошувала бали ізраїльського журі під час Євробачення-2018. На міжнародному конкурсі цього року дівчина вже виступить у ролі ведучої. Люсі Айоуб – наймолодша серед усіх ведучих Євробачення-2019.

Протягом останніх двох років зірка працювала в KAN, брала участь у різноманітних культурних шоу.

Ассі Азар

Відомий ізраїльський телеведучий, за сумісництвом сценарист. З кейса його робіт особливо виділяється проведення ізраїльської «Rising Star» і Нацвідбору на Євробачення.

Більше на тему: Євробачення-2019: перше офіційне фото ведучих пісенного конкурсу

Ассі Азар входить у список топ-100 найвпливовіших геїв за версією журналу «OUT». Популярність телезірка отримав в період між 2008 і 2015 роками, тоді він почас вести ізраїльську версію «Великого брата» з Ерезом Талем.

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ