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Анна Сагайдачна зворушливо привітала чоловіка з Днем народження

12.03.2019

Актриса серіалу «Кріпосна» Анна Сагайдачна зворушливо привітала чоловіка з Днем народження. Дівчина в соціальній мережі опублікувала фото з коханим, підписавши його ніжними словами. Що побажала Анна Сагайдачна чоловікові? Дізнайтеся в матеріалі!

анна сагайдачная

Сьогодні актриса Анна Сагайдачна в Instagram привітала чоловіка з Днем народження. Дівчина опублікувала спільне фото, де пара мило посміхається та обіймає один одного. Анна не соромиться показувати своє особисте життя в соціальній мережі, чим дуже радує підписників.

«Моє кохання! Моє щастя! Мій океан. Мій чоловік. З Днем народження тебе, чоловік моєї мрії і хранитель мого серця! », — підписала фото дівчина.


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Публикация от 🌟Anna Sagaidachnaya 🌟🎬 (@annasagaidachnaya)

До привітання приєдналася відома артистка Олеся Жураковська, яка в костюмованій мелодрамі «Кріпосна» перевтілилася в жваву куховарку Павлину. Жінка залишила свій коментар під постом, де побажала чоловікові Анни всіх благ і щастя.

Цікаво, що Анна Сагайдачна вийшла заміж в реальному житті паралельно зі своєю героїнею Наталі в масштабному серіалі «Кріпосна». Підготовкою до весілля подружжя займалося самостійно. А церемонію одруження провела режисер Оксана Байрак.

Нагадаємо, що в масштабній мелодрамі Анна Сагайдачна перевтілилася в дівчину 19 століття — Наталі Дорошенко. Серіал «Кріпосна» глядачі можуть подивитися з понеділка по четвер о 20:00 на телеканалі СТБ!

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