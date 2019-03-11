Тест: Наскільки добре ви знаєте 17 та 18 серії мелодрами «Кріпосна»?
11.03.2019
У костюмованій мелодрамі «Кріпосна» закохані Олексій та Катерина нарешті стали чоловіком та дружиною. І ніщо не заважало їхньому щастю, от тільки втікачів зловили і тепер їм загрожує небезпека. Редакція STB.UA пропонує дізнатися, наскільки добре ви пам’ятаєте сюжет серіалу.
За допомогою цікавого тесту дізнайтеся, як добре ви знаєте сюжет улюбленого серіалу «Кріпосна». Проходьте тест, робіть скріншот свого результату та прикріплюйте його під постом у Facebook.
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