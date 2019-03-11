Великдень — найсвітліше і найдобріше релігійне свято. У 2019 році цей день припадає на 28 квітня. Докладніше про свято, яке збирає рідних і близьких разом, а також про його традиції, читайте в нашому матеріалі.

Головні страви на Пасху 2019

Фарбовані курячі яйця і паски — одні з головних елементів пасхальної трапези в Україні. Вони символізують відродження життя. Паска — символ торжества християн і близькості зі Спасителем. Також у цей день на стіл ставлять і сирну паску. За традицією вона приправлена курагою, родзинками і цукатами. А подається у формі піраміди, прикрашеної буквами «ХВ», які розшифровуються як «Христос Воскрес». Така форма паски нагадує про Гроб Господній.

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Традиції на Пасху 2019

Ще з давніх часів підготовка до Великодня була дуже тривалою. Близько двох місяців люди дотримувалися посту і, оскільки він вважався одним із найсуворіших протягом року, намагалися не порушувати його. Цього року Великий піст почнеться 11 березня.

У ніч Христового Воскресіння у церквах і соборах проводиться нічна літургія. Наприкінці служби священик обходить тричі навколо церкви і кропить парафіян святою водою. Зазвичай люди стоять зі своїми кошиками, наповненими різними продуктами — від писанок до м’яса, — в очікуванні освячення.

За традицією відразу ж після цього дійства всі члени сім’ї мають поснідати освяченою паскою та крашанками. І тільки після цього рекомендовано їсти м’ясні та рибні делікатеси.

Великодні прикмети

Хто із сусідів найпершим повернеться з великодньої служби, той буде найщасливішим.

Якщо бажаєш собі багатства, опусти у воду до яйця золоті та срібні прикраси і монети.

Якщо незаміжня дівчина дуже хоче заміж, їй під час святкової утрені потрібно тихенько прошепотіти: «Воскресіння Христове! Пришли мені жениха холостого!»

З давніх-давен прийнято на Великдень виходити з дому з яйцем і, зустрічаючись зі знайомими, боротися крашанками. Чия після удару залишиться цілою, той весь рік буде здоровим і щасливим.

І головне вірування: на Великдень Бог чує всі наші молитви і допомагає здійснювати бажання! Побажаємо ж собі і близьким миру, здоров’я і любові!

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