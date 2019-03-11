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«Кріпосна»: чи дізнається Олексій Косач правду про Григорія Червінського?

11.03.2019

Кріпосна Катерина та дворянин Олексій встигають повінчатися. Тепер вони чоловік і дружина. Але щастя молодих тривало недовго… Втікачів ловлять: Кітті посадили у погріб, а Олексія ув’язнили. У камері Косач зустрічається із Єгором Решетніковим, який знає правду про «подвиги» Григорія Червінського на війні. Чи розповість Єгор правду?

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