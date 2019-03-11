«Кріпосна»: фотодобірка 18 серії

У серіалі «Кріпосна» відбувається загострення пристрастей. Григорій Червінський впіймав Олексія та Катерину і тепер закоханим загрожує небезпека. Що на них чекає? Дивіться фотодобірку 18 серії та знайомтесь із сюжетом костюмованої мелодрами.

Щастя молодих було недовгим… Григорій наздогнав кріпосну та дворянина, хоч ті вже й встигли повінчатися.

Дивіться онлайн серіал Кріпосна – 18 серія

Олексія звинувачують у крадіжці чужої власності. А Катю Григорій особисто конвоює додому, де замикає у погребі та забороняє її годувати.

Після смерті хрещеної матері Кітті втратила свою покровительку. Анну Львівну досі оплакує весь Ніжин…

Знущання Григорія доводять Кітті до шаленства. Негідник розповів кріпосній, що тільки вона винна у смерті хрещеної матері.

А Наталі навіть і здогадатися не могла, за якого тирана вийшла заміж. Панянка стала свідком, як її чоловік публічно відшмагав кріпосну Галю. До того ж через свій страх Наталі не спробувала врятувати Кітті від мук у погребі.

Тим часом Петро Червінський відправляється до Лариси Яхонтової. Як зустріне його актриса ніжинського театру?

А мужній Олексій Косач тепер заарештований. Його сусідом по камері виявляється Єгор Решетніков. Хлопець знає багато таємниць про Григорія Червінського…

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