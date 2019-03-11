«Кріпосна»: фотодобірка 17 серії

У попередніх серіях мелодрами «Кріпосна» весь Ніжин гуляв на весіллі Наталі та Григорія. Ось тільки святкового настрою ні у кого не було, адже померла Анна Червінська. А кріпосна Катерина втекла на пошуки свого щастя з Олексієм. Чи спіймають закоханих? Та як переживе нещастя Наталі Дорошенко? Дивіться фотодобірку 17 серії та знайомтесь із сюжетом масштабного серіалу.

Весілля Наталі та Григорія перетворилося на траур. Анна Червінська впала замертво, побачивши коханку чоловіка у своєму домі. Серце бідної жінки не витримало, вона не змогла пережити таких знущань.

Дивіться онлайн серіал Кріпосна – 17 серія

Петро Червінський не сильно засмутився, дізнавшись про смерть дружини. Він поїхав запивати горе у шинку.

А його коханку Ларису Яхонтову гості обливали брудом, звинувачуючи у вбивсті.

Григорій Червінський не знаходить собі місця. Любяча мати віддала Богові душу та ще кріпосна Катерина втекла. Чоловік абсолютно втратив розум, а винний у всьому жорстокий батько.

Пропажу кріпосної за всіма жахами і переживаннями виявляють не одразу. Але тільки Григорію стає відомо, що Олексій і Катя втекли. Він, залишивши молоду дружину, кидається в погоню.

У будинку Софія Косач знаходить листа від Олексія, де син просить пробачення за свою втечу. Мати впадає у відчай, їй на допомогу приїздить Микола Дорошенко.

Тим часом кріпосна та дворянин прибули у Київ. Після завершення вінчального обряду Каті і Олексія у церкві з’являється Григорій Червінський із жандармами. Чи покарають молодих людей за бажання кохати?

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