У костюмованій мелодрамі «Кріпосна» закохані Олексій Косач та Катерина Вербицька готові на шалені вчинки заради кохання. І все було б добре, але дівчина кріпосна, а її обранець — дворянин. Чи має право на життя заборонене кохання?

В серіалі «Кріпосна» розповідається історія 18-річної Катерини. Вона красива, розумна і волею своєї хрещеної матері вихована як панянка благородного роду. Але для всього світу Катерина лише чужа власність. Вона належить найбагатшому поміщику Петру Червінському. Що чекає Катю в кінці такого страшного та виснажливого шляху до свободи?

Незважаючи на заборону своїх господарів, Катерина вирішила втекти з Олексієм. Перешкоди встають на шляху дворянина і кріпосної дівчини.

Зворушлива історія забороненого кохання вразить кожного глядача. Дивіться 17, 18 серії серіалу «Кріпосна» о 20:00 на телеканалі СТБ!

Кріпосна: 17 серія дивитися онлайн

Кріпосна: 18 серія дивитися онлайн

Video: «Кріпосна»: чим заінтригують 17 і 18 серії від 11.03.2019 (анонс) Серіал Кріпосна - 17, 18 серії на сайті СТБ вже 11.03.2019. Про що сюжет сімнадцятої і вісімнадцятої серії серіалу Кріпосна читайте в анонсі

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