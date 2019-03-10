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Тест: Ким ви були б у XIX столітті — дворянином, кріпосним чи вільною людиною?

10.03.2019

Багаті поміщики, кріпосні та вільні люди — у ХІХ столітті існувало чимало класів. Масштабна костюмована мелодрама «Кріпосна» відтворить сцени з життя людей у позаминулу епоху. А ким би були ви, якби жили у минулому? Дайте відповідь на запитання у тесті та ми спробуємо з’ясувати найімовірніший сценарій розвитку подій.

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