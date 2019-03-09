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«Страва честі»: В першому прем’єрному випуску неповторні деруни

09.03.2019

Уже цієї неділі, 10.03.2019, ви побачите прем’єру кулінарного тревел шоу «Страва честі». Ведучий Юрій Ковриженко приїде в село Мелені, щоб навчитися готувати унікальний рецепт дерунів з різними начинками.

Також ви побачите:

  • Лайфхак приготування смачних і незвичайних дерунів!
  • Як впорався ведучий з «Справою честі»?
  • Який новий рецепт дерунів винайде всесвітньо відомий шеф-кухар?
  • Чи зуміють героїні проекту здивувати відвідувачів на фестивалі дерунів у Коростені?

Дивіться відеоанонс «Страва честі» випуск 1 просто зараз!

Video: «Страва честі»: В першому прем’єрному випуску неповторні деруни

Страва честі 1 випуск присвячений рецептам дерунів з різними начинками. Ведучий Страва честі 2019 Юрій Ковриженко у випуску 1 повинен виконати Справу честі і допомогти героїням на фестивалі дерунів у Коростені

Video: «Страва честі»: В першому прем’єрному випуску неповторні деруни

Страва честі 1 випуск присвячений рецептам дерунів з різними начинками. Ведучий Страва честі 2019 Юрій Ковриженко у випуску 1 повинен виконати Справу честі і допомогти героїням на фестивалі дерунів у Коростені

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