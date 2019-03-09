Сергій Лазарєв поїде на Євробачення-2019 з піснею «Scream»

Сергій Лазарєв представив пісню «Scream», з якою поїде на Євробачення-2019 в Тель-Авів. Як співак прокоментував свій вибір – читайте в матеріалі.

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Пісня «Scream» була написана спеціально для Сергія Лазарєва на Євробачення-2019. Слова створювали Філіп Кіркоров і американка Шерон Вон, а композитором став Дімітріс Контопулос.

«Прем’єра! Коли я почув цю пісню в перший раз, я відчув неймовірну силу і міць мелодії. Потім з’явився текст і все знайшло ще більший сенс. Ну, а режисер Костянтин Черепков, зняв унікальне і зворушливе відео. Я щасливий знову взяти участь в конкурсі Євробачення, на цей раз показавши себе з іншого музичного боку. Я заздалегідь хочу подякувати всім вам за лайки і навіть за дізлайки, за репости і коментарі, за скачування і прослуховування пісні. Спасибі всім», – написав у себе під постом в Instagram Сергій Лазарєв.

Нагадаємо, що Євробачення-2019 пройде в Тель-Авіві, Ізраїль. Перший півфінал відбудеться 14 травня, другий – 16 травня, а фінал – 18 травня.

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