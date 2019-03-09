У 2 випуску «МастерШеф. Професіонали» ми дізналися імена щасливчиків, які одягнуть білі кітелі. 15 професійних шефів пройшли три випробування, щоб зробити ще один крок на шляху до мільйона!

У першому завданні учасникам видали по 50 гривень. Спочатку їх це налякало, адже професійні шефи не звикли працювати з таким маленьким бюджетом. Але судді запропонували їм об’єднатися у команди по три людини. За 150 гривень команди повинні були приготувати кулінарний шедевр. Уже після першого етапу три людини покинули проект.

Дивіться онлайн Мастер Шеф Професіонали – 2 випуск від 09.03.2019

Другий конкурс був на ерудицію в кулінарії і на знання географії. Командам потрібно було приготувати суп, основну страву та десерт, які належать культурі конкретної країни. Для всіх команд під коробками були підказки. Якщо на першому етапі кухарі не вгадували страви, то могли відкрити ще більше коробок. Але тоді у них відбирали 30 хвилин на готування. За підсумками цього конкурсу перша сімка з топ-15 вирушила на балкон, а інші приступили до наступного випробування.

Третій конкурс – брейн-ринг. У шефів був мінімальний набір продуктів, а інші їм потрібно було виграти. Судді ставили питання, а за правильні відповіді команди отримували продукти. Завдання конкурсу – приготувати страву на мільйон. Саме це допомогло суддям визначити 15 кращих професіоналів!

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Хто ж залишився і продовжив шлях за мрією, дивіться у 2 випуску «МастерШеф. Професіонали».

Video: «МастерШеф. Професіонали»: відомі імена 15 учасників Мастер Шеф Професіонали випуск 2: визначилося 15 кращих шефів. Детальніше про випуск 2 Мастер Шеф Професіонали читайте в матеріалі

Video: «МастерШеф. Професіонали»: відомі імена 15 учасників Мастер Шеф Професіонали випуск 2: визначилося 15 кращих шефів. Детальніше про випуск 2 Мастер Шеф Професіонали читайте в матеріалі

Video: «МастерШеф. Професіонали»: відомі імена 15 учасників Мастер Шеф Професіонали випуск 2: визначилося 15 кращих шефів. Детальніше про випуск 2 Мастер Шеф Професіонали читайте в матеріалі

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