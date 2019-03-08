Привітання із 8 Березня у віршах особливо стануть у нагоді тим, хто хоче порадувати близьких жінок. Ми вже розповідали, як відсвядкувати 8 Березня, а тепер спеціально до цього свята зібрали для вас оригінальні вірші. Тому не сумнівайтеся, що дівчата, яких ви вітатимете, будуть приємно здивовані!

***

Хай навкруги цвіте бузок

Та небо буде ясним.

І щоб життя було в жінок

Щасливим і прекрасним.

***

Хай зігрівають душу вам красою

Весни тендітні пелюстки,

І розливаються джерельною водою

Кохання й щастя гомінкі струмки.

Хай пролісок перший дарує вам ніжність,

А сонце весняне дарує тепло.

У березні вітер несе хай надію

І щастя, і радість, і тільки добро!

***

Нехай до твоїх ніг кладуть серця без бою.

В захопленні п’яніють без вина.

Нехай не гасне полум’я любові,

Нехай в душі завжди цвіте весна.

***

Дорогі жінки, дівчата!

Наші рідні і красиві!

Кращого немає свята,

Аніж те, що прийшло нині!

Це для вас сніги розтали,

Це для вас прийшла весна.

Ви собою полонили

Наші душі і серця.

Тож лишайтесь завжди милі,

Ніжні, щирі, чарівні,

І розумні, і вродливі,

І веселі, і прості!

***

Усміхніться! Тане сніг,

Щастя падає до ніг,

Нині ваш весняний день

Квітів, сонця і пісень!

Хай теплом зігріє він

Дружби радісні хвилини,

Принесе, як дар, любов,

Усміхайтесь знов і знов!

***

Шановні колеги жіночої статі!

Бувайте здорові, бувайте багаті!

Мужчини несуть вам і квіти, й серця –

Не тільки у свято – щодня, без кінця.

Вам щиро бажаєм здоров`я міцного,

Надії на краще й підтримки від Бога.

Хай успіхи вас у житті не минають

І усмішки в ваших очах розквітають!

Зі святом весни, прекрасні жінки!

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