Слава Камінська прийшла на проект «Холостяк»-9

«Холостяк»-9 стартував в ефірі телеканалу СТБ. Нікіта Добринін вже зустрів усіх учасниць, які приїхали на першу вечірку. Але в розпал вечора з’явилася ще одна яскрава і всім відома дівчина — Слава Камінська. У ролі кого постала співачка і що про неї сказав сам Холостяк — дізнайтеся в матеріалі.

Солістка гурту «НеАнгели», актриса, мати двох дітей Слава Камінська прийшла на проект «Холостяк». Однак не в ролі учасниці, а як близький друг головного героя. Нікіта і Слава працювали разом на зйомках української кінокомедії «Продюсер», прем’єра якої відбулася 14 лютого.

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Слава Камінська вирішила підтримати Нікіту на першій вечірці. Знаючи, що цей момент хвилюючий і складний, співачка пообіцяла особисто поспілкуватися з учасницями.

«Прекрасна Слава Камінська. Їй вдається поєднувати і кар’єру, і сім’ю», — додав Нікіта.

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Поки Холостяк забирав дівчат на тет-а-тет, Слава оцінювала наміри і цілі перебування учасниць на проекті. Самі дівчата відреагували на подругу Нікіти по-різному. Хтось зазначив, що завжди фанатів від її творчості та вважає Славу прикладом для наслідування. А деякі злякалися, що не сподобаються друзям Холостяка.



«Друзі — це як зіпсований телефон. Можуть неправильно донести інформацію», — зазначила Ліля.



Слава поспілкувалася з дівчатами і поділилася своїм враженням із Холостяком. Та який вибір зробить Нікіта — дізнаємося на Церемонії троянд.

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