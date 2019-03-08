Сергій Чеботаренко прийшов підтримати Холостяка

Сергій Чеботаренко — молодий і успішний кінорежисер. Чоловік уже багато років дружить з Нікітою Добриніним, тому прийшов на першу вечірку, щоб допомогти Холостякові краще розібратися в дівчатах. Якими враженнями поділиться Сергій і як на нього відреагують учасниці — читайте в матеріалі.

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Традиційно перша зустріч дівчат із Холостяком проходить сумбурно, емоційно і часом навіть складно. А все тому, що учасниць багато, а головний герой один. Нікіта Добринін вирішив запросити своїх друзів допомогти йому краще розібратися в дівчатах. Гостями вечора стали солістка гурту «НеАнгели» Слава Камінська та успішний український кінорежисер Сергій Чеботаренко.

«Я не встигну за сьогоднішній вечір поспілкуватися з кожною. Тому залишаю вас на Славу і Сергія. Їм я довіряю, як самому собі», — зазначив Нікіта.

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Сергій прекрасний сім’янин, виховує дітей. При цьому знімає якісне українське кіно. Восени 2019 року відбудеться прем’єра його спортивної драми «Пульс», сюжет якої оснований на реальних подіях. Фільм про українську паралімпійську чемпіонку Оксану Ботурчук вражає силою духу головної героїні. Ба більше, режисер прославляє українські простори, які служать майданчиком для зйомок всіх світових брендів. Тому вважає своєю місією показати Україну і всю її архітектурну спадщину.

«Це мій найкращий друг. У нього море роботи, але він встигає виховувати двох прекрасних дітей», — представив Сергія Холостяк.

Лілія позитивно оцінила появу друзів Нікіти. Дівчина додала, що дуже важливо мати таких людей, на яких можеш завжди покластися. А ось Софія розхвилювалася: «Чесно, я дуже переживаю, але було б цікаво поспілкуватися з ним».



Режисер встиг поговорити з учасницями і поділитися своєю думкою з Нікітою. Однак вибір на Церемонії троянд Холостяк повинен зробити все-таки самостійно.



«Я прислухаюся до друзів, однак вибір залишається завжди за мною», — сказав на завершення Нікіта.

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