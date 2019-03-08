Привітання з 8 Березня від зіркових чоловіків телеканалу СТБ

З 8 Березня, дорогі жінки! Нехай ваші очі завжди сяють від щастя, а любов і ніжність – зігрівають душу. Спеціально для вас зіркові чоловіки телеканалу СТБ підготували найніжніші слова і щирі вітання.

Привітання з 8 Березня від Олега Винника

Дорогоцінні наші дівчата, матері, бабусі, жінки, нехай у вашому житті кожен день буде святом. І нехай поруч з вами завжди будуть мужні, сильні чоловіки, які для вас це свято створюватимуть! Будьте щасливі, кохані, частіше посміхайтеся. Ви гідні найкращих слів і найкрасивіших вчинків!

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Привітання з 8 Березня від Нікіти Добриніна

Дорогі дами! Вітаю вас із цим прекрасним святом весни, краси та кохання. Нехай не лише сьогодні, а й щодня ваші очі сяють від радості. Нехай у цей день ви отримаєте стільки компліментів, щоб від щастя запаморочилась голова. Ви – наше натхнення. Ви – наше щастя. Кохання вам.

Привітання з 8 Березня від Григорія Решетника

Найголовніше, щоб всі українки були коханими! Відчуйте себе справжньою жінкою, зберіться з подругами чи коханою людиною та направте свою святкову енергію у космос. Бажаю, щоб цього дня ви не були самотніми, а вся чоловіча увага дісталася саме вам.

Привітання з 8 Березня від Володимира Ярославського

У Міжнародний день боротьби жінок за свої права хочеться нагадати всім про роль жінки у світі й у нашому житті. Наші любі, шановані та прекрасні, завжди пам’ятайте про такі прості речі, як посмішка, любов і дружба. Ми, чоловіки, завжди пам’ятаємо про наших неповторних і особливих, які роблять нас і світ довкола чарівним. З 8 Березня, дорогі жінки!

Привітання з 8 Березня від Михайла Присяжнюка

Рідні! Кохані! Чудові! Немає більшої радості, ніж усвідомлювати, що Ви у нас є. Колись давно, коли Господь створив цей світ, Він вирішив прикрасити його останнім штрихом, і цей штрих – Ви. Зі святом весни і краси! З 8 березня! Обіймаю Вас і обожнюю. Ваш народний адвокат.

Привітання з 8 Березня від Олексія Яровенка

Вітаю всіх жінок зі святом весни – 8 Березня! Бажаю кожній українці сонячних днів, здійснення усіх мрій та більше радісних моментів.

Привітання з 8 Березня від Тараса Цимбалюка

Шановні жінки! 8 Березня – прекрасне свято. Земний вам уклін за те, що ви є, адже саме ви надихаєте нас на найбільші та найкрутіші наші вчинки. Тільки заради вас та завдяки вам ми можемо відчувати таке прекрасне почуття, як кохання та любов. Величезне вам спасибі! Усі квіти світу летять до ваших ніг. Завжди пам’ятайте: ми вас дуже любимо!

Привітання з 8 Березня від Володимира Захаренкова

Дорогі жінки, дівчата, прекрасна половина людства! Хочу привітати з прекрасним святом – 8 Березня. Жінка у житті чоловіка – дуже важлива частина. Не існує зв’язку сильнішого, ніж між матір’ю і дитиною. Материнство – це великий подвиг! Тому, дорогі мами, спасибі вам за вашу працю. Дружини, дівчата, супутниці життя! Спасибі вам за вашу мудрість, любов і терпіння. Зі святом вас, дорогі жінки!

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